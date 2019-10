Morre policial ferido a faca durante prisão

O inspetor da Polícia Civil Raimundo Gilvan Moura, 44 anos, e há 25 na atividade policial, morreu, no fim da noite de quarta-feira, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Instituto José Frota. Horas antes, ele havia passado por uma cirurgia depois de ser esfaqueado no abdome, ao tentar efetuar a prisão do desocupado Sandro Cajuí Pereira, de 30.





Na tarde de quarta-feira, ‘Gil do Camará’, como era conhecido o inspetor, trafegava na viatura ostensiva da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde era lotado, juntamente com o inspetor José Alberto Vieira Júnior e o soldado PM Rodrigues. A equipe foi acionada por populares para prender um homem que, armado com uma faca, tentava matar a dona de um mercadinho, na localidade de Tapera.





FERIDO - Quando os policiais chegaram ao local, o desordeiro reagiu à voz de prisão, sacou a faca e disse que não se entregaria. Os policiais sacaram suas pistolas, mas, na abordagem, Gil sofreu uma queda. Aproveitando-se disso, Sandro pulou sobre o inspetor e desferiu a facada no abdome. Recebeu um tiro no braço esquerdo. Os dois foram socorridos para o IJF. O inspetor foi transportado no helicóptero "Águia-02", do Ciopaer, pilotado pelo major Dirceu.





Gil chegou ao hospital consciente. Mas, horas depois, não resistiu ao ferimento recebido e morreu.





