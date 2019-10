Corpo sem identificação está no IML de Sobral

Um homem de aproximadamente 23 anos de idade, moreno, foi vítima de acidente de trânsito no Município de São Benedito, precisamente na rua Gonçalves de Paula, ocorrido no dia 26 de agosto do corrente ano. O corpo foi encaminhado para o IML de Sobral, para os procedimentos de praxe, onde permanece sem identificação.



No corpo tem uma tatuagem com nome VALÊNCIA.





Quem tiver informações que possa levar a identificação pode entrar em contato com o IML de Sobral, através do telefone (88) 3611.7925.





(Sobral 24 horas)

Foto ilustrativa