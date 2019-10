Prefeito Ivo Gomes fará palestra em evento internacional do Banco Mundial nos Estados Unidos

O prefeito Ivo Gomes é um dos convidados do Banco Mundial (FMI) para o painel “Acabando com a Pobreza na Aprendizagem: Construindo a Fundação do Capital Humano”, que integra a programação das Reuniões Anuais do Grupo Banco Mundial, que ocorrerá nesta semana, em Washington, nos Estados Unidos.



A palestra do prefeito será nesta quinta-feira (17/10), a partir das 12h30, no auditório Preston, na sede do Banco Mundial.



No evento, o Banco introduzirá um novo Objetivo de Aprendizagem, cuja meta é, até 2030, reduzir pela metade o número de crianças de 10 anos, nos países em desenvolvimento, que não sabem ler.



Pesquisas realizadas pelo Banco Mundial revelam uma realidade preocupante: apenas metade das crianças em países de baixa e média renda pode ler e entender uma história curta no Ensino Fundamental. Para a instituição, eliminar a pobreza na aprendizagem é um objetivo de desenvolvimento urgente e alcançá-lo exige ações assertivas, com a participação de todas as esferas dos governos.



Por ser um “defensor da educação em seu município, com experiência em primeira mão na reforma do sistema educacional, em particular nas carreiras de professores e diretores para fazer com que todo o sistema se concentre no aprendizado, você reconhece os desafios enfrentados por um governo local em seus esforços para melhorar os resultados do aprendizado. Sua voz contribuiria muito à medida que explorarmos as ações, iniciativas e inovações concretas necessárias para atingir esse objetivo e enfrentar a crise global de aprendizado para garantir um futuro mais sustentável e produtivo”, diz o convite do Banco Mundial enviado ao prefeito de Sobral.

