O Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta - UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, e a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará convidam para a inauguração da nova sede do Prejeto Laços de Família, no dia 18 de outubro do corrente ano, às 16 horas, na avenida Dr. Guarany, 864, Centro, Sobral/CE.

Veja mais sobre: outros