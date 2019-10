Preso em Caucaia suspeito de atirar em escrivão da Polícia Civil durante tentativa de assalto

Policiais militares prenderam, na manhã desta quinta-feira (31), um dos suspeitos de tentar assassinar um escrivão da Polícia Civil durante uma suposta tentativa de assalto. O crime ocorreu na noite de ontem (30), na localidade de Garrote, no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O agente foi baleado e está hospitalizado. A Polícia caça o segundo assaltante, já identificado.





O ataque ao escrivão da Polícia Civil, identificado como Agenildo de Azevedo Prado, aconteceu quando ele trafegava em sua motocicleta retornando para casa. O escrivão também é professor e voltava da escola onde ministra aulas. Nas proximidades de um posto de combustíveis, ele foi abordado e reagiu. Na troca de tiros com os criminosos, que supostamente queria roubar sua motocicleta, Agenildo foi baleado.





Os assaltantes fugiram do local em outra moto. Já o policial, foi socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal de Caucaia, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. De acordo com a equipe de plantão naquela unidade, o estado de saúde do policial civil é estável.





Logo após o fato, várias equipes da PM e da Polícia Civil iniciaram uma caçada aos criminosos no bairro Garote e nas cercanias, na tentativa de localizar os criminosos. Na manhã de hoje, a Polícia deteve um suspeito do crime e continua à procurado do segundo assaltante.





(Fernando Ribeiro)