PRF em Tiaguá-CE apreende carregamento ilegal de madeira amazônica

Durante fiscalização da PRF na região de Tianguá-CE, neste dia 7 de outubro de 2019, foi abordado um Conjunto de Veículo de Carga (CVC) que tinha como destino o Município de Brejo da Cruz - Paraíba carregado com 38 m³ de madeira serrada. Os PRFs realizaram verificação minuciosa da carga apresentada e pelo depoimento do condutor, constataram que a carga toda estava ilegal e com comprovação de origem falsificada, caracterizando assim crime ambiental. O condutor foi detido e, a princípio, responderá por crime ambiental; carga e veículo serão encaminhados ao IBAMA.

