Funcionárias da Santa Casa de Sobral participam de palestra sobre o Outubro Rosa

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) por meio do setor de Responsabilidade Social promoveu, nesta sexta-feira (04/10), a palestra "Apenas um Toque - A prevenção pode salvar a sua vida", ministrada pela Dra. Carla Roberta. O evento foi realizado em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização da mulher contra o câncer de mama.

Participaram da ocasião funcionários de todos os serviços do Hospital, além de coordenadores e diretores. "Essa ação visa conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame, em também buscar a rede de saúde que oferece os exames com profissionais, objetivando fazer uma diagnóstico precoce. É através da educação e da prevenção que podemos transformar o mundo e a saúde", explicou o diretor-geral da Santa Casa de Sobral, Klebson Carvalho.





Após a palestra, foi realizada uma gincana para mobilizar e conscientizar todas funcionárias. Brindes de empresas parceiras também foram entregues às participantes. Com o apoio da Prefeitura de Sobral e do Centro Universitário Inta (Uninta), as colaboradores e mãe de funcionários da SCMS também terão a oportunidade de realizarem o autoexame da mama e uma prevenção ginecológica durante o mês de outubro.