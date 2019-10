Principal suspeito de cometer duplo homicídio em Itaitinga é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, capturou nessa quinta-feira (03), o principal suspeito do duplo homicídio que vitimou Erenilson Moreira Cavalcante (27) e Pedro Guilherme Pereira de Sousa (19), ambos sem antecedentes criminais. O crime ocorreu no dia 3 de agosto deste ano, em Itaitinga, Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12).





Segundo informações policiais, Denir Ferreira de Lima (25), vulgo “Paulão, sem antecedentes criminais, foi encontrado pelos policiais civis no bairro Pedras, na cidade do Eusébio (AIS 13). Durante as diligências para o cumprimento do mandado de prisão temporária, a Polícia Civil concluiu que o infrator estava prestes a fugir para o interior do Estado, e que já havia contratado um caminhão de mudança. Porém, a equipe policial frustrou o plano de “Paulão”.





Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Itaitinga, onde foi cumprido o mandado de prisão pelo duplo homicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso, visando localizar um adolescente de 17 anos, partícipe do crime.





O crime





Os corpos das vítimas foram localizados na Serra do Cruzeiro, em Itaitinga, no dia 5 de agosto. Conforme as apurações, eles realizavam um passeio na localidade, quando foram mortos. Por se tratar de um local de difícil acesso, guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foram acionadas para resgatar os corpos.





Denúncias





A população pode contribuir com informações que ajudem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3377-1121, da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, ou para o WhatsApp da unidade policial pelo número (85) 98973-0642. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: Polícia Civil do Ceará