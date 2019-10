PRF RECUPERA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO NO RJ

Veja mais sobre:

No dia 12 de outubro de 2019, às 14h, na Unidade PRF de Sobral/CE situado na BR 222, PRFs abordaram veículo VW Gol de cor prata que era conduzido por homem de 46 anos. Durante investigação minuciosa no veículo e em seus itens de identificação, foi encontrado nos sistemas que o veículo possuía registro de furto ocorrido no Estado do Rio de Janeiro em Junho deste ano. Com base nas informações foram encaminhado veículo e condutor para Delegacia Regional de Sobral para procedimentos pertinentes para o caso.