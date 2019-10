Após decidir não abortar, mãe dá à luz bebê com três pernas e dois pênis

Criança precisou passar por série de cirurgias para retirada de malformações. Médicos desconfiam de ele tenha incorporado irmão gêmeo na gestação.

Um recém-nascido precisou passar por uma série de cirurgias em uma região provinciana da Rússia após médicos detectarem que ele veio ao mundo com três pernas e dois pênis. A mãe do bebê soube da malformação do feto durante a gestação, mas não quis fazer um aborto e decidiu prosseguir com a gravidez.





O bebê passou por uma operação logo após o nascimento para desobstrução do ânus, já que ele não conseguia defecar. Alguns meses depois, ele voltou à mesa cirúrgica para a retirada da terceira perna.





Segundo o jornal britânico Mirror, o bebê foi acompanhado pela equipe médica do Holy Vladmir Children's Hospital, em Moscou. Meses após a cirurgia de retirada da perna, o garoto passou por mais duas operações na área genital.





"É possível que eles fossem gêmeos no começo, já que a perna do meio tinha dois calcanhares", afirmou o professor Yuri Sokolov em entrevista ao Mirror. O menino se recuperou bem de todas as cirurgias e está com o desenvolvimento compatível com a idade dele.





Fonte: Último Segundo