Quadrilha é presa após sequestrar jovem em condomínio residencial na cidade de Caucaia

Policiais civis da Divisão Antissequestro (DAS) do Ceará prenderam, nesta segunda-feira (30), quatro pessoas acusadas de terem sequestrado uma mulher, na cidade de Caucaia. A vítima foi resgatada do cativeiro com pequenos ferimentos nos pulsos, pois estava amarrada com cordas desde o momento em que ali chegou. Os criminosos passaram a ligar para o marido exigindo o pagamento de resgate para poupar a vida da refém e libertá-la.





De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi seqüestrada após a quadrilha invadir um condomínio residencial no bairro Padre Romualdo, em Caucaia, e praticar um assalto em vários apartamentos. Em seguida, fugiram do local levando a refém para o cativeiro no bairro Itambé I, região de permanente conflito e mortes entre facções.





Logo depois, a família começou a receber ligações dos criminosos, que exigiam o pagamento do resgate para libertar a vítima, Imediatamente, foram acionadas equipes do 12º BPM (Caucaia), da DAS e a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).





Após os primeiros levantamentos, os policiais localizaram o local que servia de cativeiro e “estouraram” o local, prendendo em flagrante um adulto e apreendendo um adolescente. Os dois participavam diretamente do crime de extorsão mediante seqüestro. A mulher estava amarrada com cordas e era ameaçada de morte à todo momento pelos criminosos, segundo relatou depois aos agentes.





Quadrilha presa





Os presos adultos foram identificados como Josileudo da Costa Teixeira, 29 anos, conhecido por “Leno”; Mateus Vital, 23 anos, conhecido por “Sorriso”; Ismael da Silva Bandeira,22, o “Mael”; e um adolescente. Todos são moradores do bairro Itambé I, mesmo local onde eles praticaram o assalto seguido de seqüestro. Eles disseram ser integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE().





A quadrilha foi encaminhada à sede da Divisão Antissequestro (DAS) e autuada em flagrante. O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DAS), onde ficou apreendido.





(Fernando Ribeiro)