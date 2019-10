José Guimarães faz B.O. na Polícia Federal após ser insultado em voo para Brasília

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) fez um Boletim de Ocorrência na Polícia Federal, no Aeroporto de Brasília, na noite de ontem (30). O motivo foram os insultos que recebeu de um passageiro que estava ao seu lado no voo Fortaleza-Brasília.





Na saída do avião, o agressor foi conduzido à sede da PF no aeroporto da capital federal. Após o B.O, o agressor pediu desculpas pelo comportamento.





Segundo a assessoria do parlamentar, o vídeo em que Guimarães é agredido é repleto de fake news. A assessoria jurídica do deputado coletará todos os ataques virtuais sofridos pelo parlamentar para que as medidas cabíveis sejam tomadas.





Veja vídeo

Com informações do portal CN7