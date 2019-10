Sergio Moro: “Não seremos mais um paraíso para a prática de crimes”

Ao divulgar no Twitter a campanha do pacote anticrime, o ministro Sergio Moro afirmou que “os tempos do Brasil sem lei e sem Justiça chegaram ao final”.





“Precisamos mandar uma mensagem clara à sociedade. O crime não compensa e não seremos mais um paraíso para a prática de crimes ou para criminoso.”





Sergio Moro derrubou os índices de criminalidade do país após assumir a pasta da Justiça e Segurança Pública, mas o ex-juiz da Lava Jato quer diminuir ainda mais e apresentar resultados ainda maiores para o bem estar da população, para isso o Ministro conta com a aprovação do Pacote Anticrime, que – em tese- endurece as punições aos criminosos.





(República de Curitiba)