SOBRAL-CE: MÉDICO CONFIRMA ESTUPRO EM GAROTO DE 9 ANOS; VÍDEO

O presidente do Sindicato dos Médicos, Edmar Fernandes, ficou horrorizado com a história do garoto de 9 anos que foi estuprado na Escola José Parente Prado, no bairro do Sumaré, em Sobral. "A criança foi destruída psicológica e fisicamente", disse ao visitar a família na tarde desta terça-feira. Segundo ele, o estupro está evidenciado. Sua declaração contradiz o secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima, que considerou o caso como fakenews e exploração política.