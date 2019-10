Arábia Saudita anuncia investimento de R$ 40 bilhões no Brasil

A visita de Jair Bolsonaro no mundo árabe tem trazido uma série de investimentos ao Brasil. Segundo o site ‘O Antagonista’, em um comunicado divulgado nesta terça-feira, a Arábia Saudita anunciou que o fundo soberano do país investirá até US$ 10 bilhões no Brasil.





O anúncio oficial foi feito após reunião entre Jair Bolsonaro e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.





Os prazos e áreas de investimento ainda serão definidos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um conselho será formado nos próximos meses envolvendo membros dos dois governos e empresários de ambos os países.





Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o Brasil é o sexto país a receber investimento do fundo soberano saudita — os demais são EUA, Japão, França, África do Sul e Rússia.





Fonte: O Antagonista