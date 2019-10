PILOTO BOLA DEIXA A UTI DO HOSPITAL SÃO CAMILO E PASSA BEM

Na tarde desta terça-feira, dia 29, o Piloto Sobralense de Motocross, Joceandro Siqueira (Bola), deixou a UTI do hospital São Mateus e passa bem. Bola irá se submeter a exames complementares, mas não corre risco de morte









Acidente





Joceandro Siqueira, conhecido carinhosamente por "Bola", sofreu um grave acidente durante uma corrida de motocross no último final de semana na cidade de Quixada/CE. Bola sofreu uma lesão no intestino e teve que passar por uma intervenção cirúrgica no Hospital São Camilo, em Fortaleza.