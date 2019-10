“Um milhão de armas tá pouco. Tem que ter mais”, diz Mourão sobre aumento de registros

O presidente em exercício, General Hamilton Mourão comentou nesta terça-feira a marca de mais de um milhão de armas com registros ativos expedidos pela Polícia Federal , como informou o GLOBO. Para ele, a quantidade é pequena diante da população brasileira – hoje estimada em aproximadamente 210 milhões de pessoas.





“Questão de arma é questão de livre arbítrio das pessoas, desde que elas se enquadrem no que prevê a legislação. Nós temos 220 milhões de habitantes, um milhão de armas tá pouco. Tem que ter mais”, declarou Mourão.





Mourão também ironizou que ‘ninguém se preocupado com as armas com os bandidos’ e completou:





“Fora as que estão nas mãos dos bandidos e não estão contadas, né?”





Em setembro, o total de registros ativos de armas no país expedidos pela PF ultrapassou a marca de um milhão, ante os 678.309 de dezembro do ano passado.





(R. Curitiba)