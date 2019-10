Na noite da última quarta-feira, dia 2, por volta das 19 horas, foi registrado um arrombamento de veículo nas proximidades da igreja São Francisco, no centro de Sobral. Criminosos quebraram os vidros de uma caminhonete Chevrolet S10 e furtaram vários objetos do interior do veículo.





A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.





(Sobral 24 horas)

Foto ilustrativa