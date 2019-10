Santa Casa de Sobral e prefeitura de Tamboril articulam ida para casa de criança internada há quase dois anos

Desde que nasceu, no final de 2017, o pequeno Antônio David Costa da Silva estava internado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais. Diagnosticado com encefalopatia crônica (paralisia cerebral) no nascimento, ele é dependente de ventilação mecânica invasiva. Ficou internado no HRN (Hospital Regional Norte) até o quarto mês de vida. Depois, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) – referência em Neurologia - onde permaneceu durante um ano e cinco meses. Assim, quando recebeu alta, uma luta quase diária tomou conta do Serviço Social do Hospital, que em contato com o secretário de saúde do município de Tamboril (onde reside a família), orquestraram a alta do paciente com o suporte domiciliar necessário para sua segurança e tratamento. David deixou a Santa Casa na manhã da terça-feira (24/09).

Com o objetivo de garantir que David fosse inserido na residência da família, local onde nunca esteve, com todo aparato médico hospitalar, suporte nutricional e medicações necessárias, além da equipe multidisciplinar para acompanhamento diário e treinamento da mãe para realizar alguns procedimentos, o Serviço Social da SCMS articulou com o secretário de saúde de Tamboril, e também com assistentes sociais e conselheiros tutelares do município para conseguirem todo material essencial para a qualidade de vida do menino fora do Hospital.





De acordo com o secretário de saúde de Tamboril, Rayney Lima Martins, apesar de o processo ter sido longo, todos os insumos solicitados pela SCMS para saída de David do Hospital e da qualidade de sua vida cotidiana ao lado da família foram adquiridos: “Na última semana estivemos montando o quarto dele com todos os itens, maca, tudo o que foi solicitado. Como é uma família carente, a secretaria de saúde está arcando com todos os custos. Na realidade, estamos cuidando de uma vida; um investimento na vida de uma criança que estamos levando para Tamboril. Ficamos muito felizes que ao mesmo tempo em que levamos o David para ter um vínculo com a família, abrimos um leito dentro da Santa Casa, pois sabemos que ela atua em 55 municípios da macrorregião de Sobral”, enfatiza.





Elisangela Costa, mãe de David, revela o sentimento de alegria: “Estamos esperando há muito tempo e agora deu certo. É uma vitória, onde tivemos apoio da Santa Casa e da prefeitura de Tamboril. Agora o David vai ficar no quarto, que foi todo montado só esperando por ele. Só tenho a agradecer ao povo aqui no Hospital que cuidaram muito bem dele”, afirma.





A equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, burocratas, agentes de limpeza da UTI pediátrica, onde David estava internado, e assistentes sociais, desenvolveram um amor fraternal pelo garoto. Na despedida, lágrimas de saudade se misturavam com alegria e sentimento de dever cumprido.