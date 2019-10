Traficantes morrem em troca de tiros com policiais do Raio na cidade do Crato

Subiu para 112 o número de mortes por intervenção policial neste ano no Ceará. O caso mais recente ocorreu no começo da noite desta quarta-feira (9) na cidade do Crato, no Cariri, Região Sul do estado (a 540Km de Fortaleza), quando dois bandidos morreram num confronto com a Polícia Militar. O fato aconteceu quando policiais do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados para atender à uma ocorrência de denúncia do tráfico de drogas.





A patrulha se deslocou até a Rua Adalgisa Alves de Carvalho, no bairro Nossa Senhora de Fátima ou Barro Branco, onde lá está situado o Condomínio Residencial Minha Casa, Minha Vida 2. A denúncia revelava que dois homens estariam vendendo drogas. No entanto, ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros, e revidaram.





Na troca de tiros, dois jovens foram baleados e acabaram mortos, sendo identificados como Francisco Joaquim Alves do Nascimento, 24 anos, conhecido como “Fortaleza”; e Carlos Eduardo da Silva Pereira, 18, o “Todinho”. Apesar de jovens, os dois rapazes possuíam fichas criminais extensas, com envolvimento em delitos como roubos e tráfico de entorpecentes.





Baleados, foram socorridos para o Hospital São Camilo, mas não resistiram. Os corpos dos suspeitos foram encaminhados para o Núcleo a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) da cidade de Juazeiro do Norte.





Ainda no local da ocorrência, os policiais apreenderam uma adolescente com ela foram encontradas as drogas que estavam sendo vendidas pelos comparsas. A PM apreendeu também as armas de fogo utilizadas pelos dois homens mortos no confronto.





Outros casos





Na segunda-feira passada (7), um adolescente morreu numa troca de tiros com policiais do CPRaio na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lucas Marcelino da Silva, 17 anos, foi baleado num confronto com patrulhas da Força Tática do 12º BPM no Parque Soledade. Três comparsas dele acabaram presos com armas, drogas e munições.





No último sábado (5), na periferia da cidade de Icó (a 375Km de Fortaleza), uma troca de tiros entre policiais do CPRaio e um assaltante terminou com o óbito do suspeito, identificado como Roberto Martins da Silva .