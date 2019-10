“Tráfico de drogas sustenta partidos integrantes do Foro de SP”, diz Bolsonaro

Bolsonaro comemorou apreensão recorde de cocaína pela Polícia Federal (PF) neste ano, de cerca de 60 toneladas.





Através das Redes sociais neste domingo (13), o pPresidente da República escreveu que o “sufocamento do crime organizado” retira o “sustento dos partidos e grupos terroristas” que compõem o Foro de São Paulo.





Criada por Lula da Silva e Fidel Castro, a organização citada por Bolsonaro reúne os partidos de esquerda que atuam na América Latina.





No Brasil, sete partidos integram ou integravam o grupo, segundo o site do Foro: PT, PDT, PC, PC do B, Pátria Livre, PPS e PSB.

https://t.co/8hqzCHlsAF 3- A @policiafederal : apreensão recorde em 2019 já superou 60 toneladas. Sufocamento do crime organizado, retirando o sustento dos partidos e grupos terroristas que compõem o Foro de SP. https://t.co/aQzM4nOsIk October 13, 2019