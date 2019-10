Violência deixa cinco mortos nas ruas da Grande Fortaleza nas últimas 24 horas

Cinco pessoas foram assassinadas na Grande Fortaleza no intervalo de apenas 12 horas. Os crimes ocorreram entre a manhã e a noite desta quarta-feira na Capital e no Município de Maracanaú. Entre as vítimas estão dois adolescentes e uma mulher.





O primeiro crime ocorreu ainda na manhã de ontem (2), quando bandidos, ainda não identificados, assassinaram uma mulher de 51 anos de idade, suspeita de gerenciar um ponto de venda de drogas no bairro Jangurussu, na zona Sul de Fortaleza.





Sérgia Maria Feliciano de Castro é a primeira mulher assassinada no Ceará neste mês de outubro de 2019. Segundo a Polícia, ela recebeu ameaças de morte nas últimas horas e resolveu fugir daquela comunidade, mas não teve tempo. No momento em que ia saindo de casa, localizada na Rua Regina Célia, foi atingida por vários tiros e morreu na hora.





No Conjunto Industrial, no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um adolescente foi morto a tirs, na noite desta quarta-feira após tentar roubar um carro no estacionamento de um supermercado. O menor e um comparsa fugiram no momento em que alarme do automóvel disparou. O garoto se escondeu em uma arvora, mas acabou sendo baleado e morreu no local. O comparsa foi detido.





Mais crimes na cidade





Um adolescente foi assassinado nas cercanias da Lagoa do Opaia, no bairro Vila União, próximo ao antigo terminal de embarque e desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins.





De acordo com a Polícia, César Bernardes da Silva Menezes, 15 anos, estava seguindo à pé para a casa dos pais quando foi atingido com tiros na cabeça e morreu no local, uma praça no entorno da lagoa. A Polícia recebeu a informação de que ele estava ameaçado de morte por membros de uma facção e que havia recebido a ordem para não andar mais naquele bairro. Desobedeceu e foi executado sumariamente.





Ainda na tarde desta quarta-feira (2), mais dois assassinatos ocorreram em Fortaleza, nos bairros Bonsucesso e Planalto Ayrton Senna. As vítimas foram mortas a tiros, mas não tiveram seus nomes divulgados pelas autoridades.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)