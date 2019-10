POLÊMICA EM BRASÍLIA: CID GOMES X AJ ALBUQUERQUE

Cid acusou AJ de votar contra interesses do Governo Camilo: “Você é filho de Secretário?”, questionou o FG. Depois, foi além: “Você está contaminado por Brasília”. AJ é filho de Zezinho Albuquerque, secretário das Cidades de Camilo.





O motivo da briga de Cid com AJ foi a votação sobre proposta do deputado federal Genecias Noronhas (SD-CE) de dar R$ 80 milhões das emendas impositivas de Saúde para o Estado. Esse recurso seria usado na construção do Hospital Regional Metropolitano de Maracanaú, no Anel Viário.





Essa proposta perdeu com o protesto veemente do senador Cid Gomes. Agora, a verba total de R$ 245 milhões de emendas impositivas de Saúde será dividida pelos 25 parlamentares cearenses. Quatro não votaram: José Guimarães (PT-CE), Luizianne Lins (PT-CE) e os senadores Eduardo Girão (PODE-CE) e Tasso Jereissati (PSDB-CE).





A proposta vencedora foi do deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE), que defendeu que os recursos ficassem todinho com os 22 deputados e os 3 senadores. Venceu por 11 a 10. Com o voto decisivo de AJ Albuquerque, daí a reação do senador Cid Gomes de condenar a postura do aliado na reunião da bancada do Ceará.





Com informações do portal CN7