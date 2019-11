POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE TRAVESTI ACUSADA DE HOMICÍDIO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, realizou a prisão de mais um integrante do grupo que espancou até a morte Maria Elailane do Nascimento, em crime ocorrido em 14 de maio deste ano. A travesti Weshley, com nome civil de Francisco Wezio Fernandes Lino (19), foi presa na manhã desta quarta-feira (20), em uma residência no bairro Vila União, em Sobral.





De acordo com as investigações, Weshley foi a responsável pelas filmagens das agressões que levaram à morte Maria Elailane. Ainda conforme as investigações, a suspeita incitou ainda o grupo que espancou a vitima. Até o momento, nove pessoas foram presas. O Núcleo de Homicídios continua à procura de mais foragidos.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.