POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER QUE USAVA "BOA NOITE, CINDERELA" NA LÍNGUA E DOPAVA TURISTAS AO BEIJÁ-LOS

Maria Veroneide Pinheiro, de 47 anos, foi presa nesta terça-feira (19) em Fortaleza.

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (19) suspeita de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" em dois turistas estrangeiros na orla de Fortaleza, nos meses de abril e junho deste ano. Conforme a Polícia Civil, Maria Veroneide, de 47 anos, colocava comprimidos na ponta da língua e dopava os turistas após beijá-los.





Ainda segundo policiais, quando as vítimas adormeciam, ela furtava dinheiro, celulares e outros bens. A suspeita abordava os turistas enquanto eles estavam em barracas de praia da orla da capital.





De acordo com Secretaria da Segurança Pública, a suspeita foi presa no Bairro Serrinha, por meio de um mandado de prisão preventiva. O mandado foi determinado pelo Poder Judiciário, após investigações realizadas pela Polícia Civil do Ceará.





Além do cumprimento ao mandado de prisão, a Polícia Civil também cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel onde a suspeita estava.





Ela foi levada para prestar depoimento na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), onde foi autuada por roubo na modalidade em que o autor impossibilita a resistência da vítima por qualquer meio.





