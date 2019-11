Adolescente convida Damares Alves para seminário sobre abuso sexual infantil, em Sobral

Vereadora Mirim de apenas 14 anos, convida a ministra Danares Alves para visitar Sobral, no Ceará.

No último domingo (28), a ministra Damares Alves foi procurada pela vereadora mirim do município de Sobral, Nayara Thalita, a adolescente fez uma vídeo chamada e foi atendida pela ministra. Ela conta que relatou sobre os casos de abuso sexual que estão acontecendo na sua cidade e convidou a titular da pasta dos Direitos Humanos e o jornalista Wellington Macedo, para visitarem Sobral e ver de perto as violações dos Direitos Humanos praticadas contra nossas crianças e adolescentes.

“Adorei falar com ela, liguei para Macedo e quem atendeu foi ela, fiquei emocionado e não conseguia falar”. Conta a adolescente.





Damares Alves não descartou a possibilidade de visitar Sobral, disse que estava acompanhando as denúncias por meio das redes sociais e ficou de avaliar a sua agenda.