Santa Casa de Misericórdia de Sobral abre seleção para pessoas com deficiência

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral divulgou, nesta quarta-feira (30/10), o edital de abertura do processo seletivo para Pessoas com Deficiência (P.C.D), que desejam atuar em áreas administrativas do complexo SCMS. As inscrições deverão ser realizadas de 31 de outubro a 10 de novembro, no site www.stacasa.com.br. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva.





Os inscritos devem apresentar a documentação no setor de Recursos Humanos da Santa Casa de Sobral até o dia 11 de novembro. As inscrições deferidas e indeferidas serão divulgadas no dia 13 de novembro. A divulgação da data e local para realização de prova escrita, bem como o cronograma com as datas referentes às próximas etapas da seleção serão divulgadas entre os dias 18 e 19 de novembro.





- Confira o edital, clicando AQUI