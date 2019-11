Aposentada itaremense é assassinada a facadas durante assalto em Fortaleza

A população do município de Itarema, no litoral oeste do Ceará, foi surpreendida na manhã de hoje pela notícia da morte de Liduína Maria Júnior Rios, 60 anos, recém aposentada como funcionária da Assembleia Legislativa do Ceará, ela foi brutalmente assassinada a facadas na noite desta quarta-feira (27), por voltas das 23h30min em sua residência na Estrada do Fio, saída de Fortaleza que dá acesso aos municípios de Eusébio e Aquiraz.





Segundo declaração da família, ela estava em casa e usou suas redes sociais até ás 22h de ontem (27), a vítima contratou uma diarista e deu cópias das chaves do portão e da residência, para que a moça pudesse executar as atividades. A aposentada morava com o filho Fred Rios que é advogado, mas no momento do crime ele não estava em casa, ainda segundo a família, o filho chegou em casa por volta das 3h da madrugada e encontrou o corpo da mãe, que estava amordaçada e foi morta a facadas em um dos cômodos da residência.





Não há sinais de arrombamento no imóvel e foram roubados diversos objetos da família. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o feminicídio





Velório e sepultamento – A família emitiu uma nota de pesar e falecimento, o corpo de Liduina Rios será velado no plenário da Câmara Municipal de Itarema a partir das 19h, haverá uma missa de corpo presente, que será celebrada as 9h da manhã na sede do Poder Legislativo em seguida sepultamento no cemitério da cidade. Liduina Rios é filha de tradicional família politica de Itarema, atualmente sei irmão Paulo César Junior Rios é vereador e vice-presidente da Câmara.





Leia à integra da Nota de falecimento





É com uma tristeza infinita no coração que venho comunicar o falecimento de nossa irmã Liduina Maria Júnior Rios que certamente marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ela. É uma notícia inesperada, mas a morte infelizmente surge a qualquer momento e por vezes leva as pessoas que nos são especiais. O velório será realizado na sede da Câmara Municipal de Itarema a partir das 19 horas. Missa de corpo presente 9h e em seguida o sepultamento.





(Tribuna dos Vales)