Tecnologia da Toshiba detecta 13 tipos de câncer com gota de sangue

Exame fica pronto em menos de duas horas e a taxa de precisão é de 99%, segundo anúncio da empresa.

A Toshiba anunciou a criação de uma máquina capaz de detectar até 13 tipos de câncer a partir da análise de uma gota de sangue. A tecnologia é fruto de uma parceria entre a empresa japonesa, o Instituto Nacional de Pesquisa do Câncer e a Universidade de Medicina de Tóquio.





O equipamento será usado no diagnóstico do câncer de estômago, esôfago, vias biliares, pulmão, fígado, pancreático, intestinal, ovário, próstata, bexiga e mama, além de sarcoma (câncer de tecido) e glioma (tipo de tumor cerebral).





De acordo com os cientistas, o exame tem uma taxa de precisão de 99% e fica pronto dentro de duas horas, o que poderia reduzir o custo do rastreamento do câncer. Eles explicaram que o método foi projetado para examinar os tipos e a concentração de moléculas de microRNA secretadas no sangue pelas células cancerígenas.





A equipe envolvida na pesquisa está otimista e espera começar os testes com a nova tecnologia no próximo ano, mas ainda sem data para o lançamento no mercado.





A ideia é usar a metodologia para diagnosticar a doença ainda em estágio inicial, o que faz com que o tratamento tenha mais sucesso, aumentando as chances de cura.





Via Catraca Livre