Bolsonaro homenageia Gugu em cerimônia militar

Bolsonaro pediu à tropa toque de silêncio em memória a Gugu Liberato.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou, neste sábado (23), durante cerimônia na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro.





Na ocasião, segundo o jornal Gazeta do Povo, o chefe do Executivo reforçou seu compromisso com o povo e a democracia:





“Hoje, acima de tudo estão a nossa democracia, a nossa liberdade e o nosso compromisso com o povo brasileiro.”





Bolsonaro abriu seu discurso com uma homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu na sexta-feira (22) aos 60 anos:





“Por décadas, deixou sua marca em todo o Brasil, sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolha sua alma e conforte sua família, amigos e fãs.”