CACHORRO DESAPARECIDO!

Internauta solicita ajuda da população sobralense para localizar seu cachorro de nome Hércules, que desapareceu ontem (23) do bairro Dom Expedito.

Veja a solicitação do internauta na íntegra:

"Boa noite!









Quero pedir sua ajuda!









Ontem à noite, na hora dos fogos, meu cachorrinho saiu assustado pra rua correndo sem direção. Até este exato momento não temos noticias dele, a outra cachorrinha que fazia companhia à ele, não come nada desde o seu desaparecimento e nós da família estamos muito preocupados com oque possa ter acontecido com o Hércules, nome pelo qual ele é chamado.





Por favor pedimos de coração que quem souber do Hércules entre em contato com a gente (88-992538737)

aqui pelo blog, sobral 24 horas, Estamos tristes, porém com muita esperança que ele esteja bem!









Desde já grata!"