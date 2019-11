Caminhão com sinais de adulteração é apreendido pela PRF em Sobral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão Ford Cargo com sinais de adulteração durante fiscalização na manhã deste sábado (2) de novembro, na BR 222, Município de Sobral/CE. O motorista de 35 anos e o caminhão foram encaminhados para Sede da Delegacia de Polícia Regional Norte.

Segundo a PRF, o caminhão tinha placa de Salgueiro/PE e durante verificação da documentação do caminhão foram identificados alguns indícios de adulteração, levando a uma verificação minuciosa nos sinais identificadores do veículo que comprovaram a fraude veicular.

O caminhão transportava carga de palmito em conserva como também uma motocicleta, todos estes regulares.

Foi descoberto que o caminhão estava com placa clonada e que se tratava na verdade um caminhão com as mesmas características que havia sido roubado no ano passado em Sertânia/PE.

Condutor foi encaminhado por, a princípio, crime de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e uso de documento falso.

