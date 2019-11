CGD e MPCE fazem operação em penitenciárias do Ceará

A Delegacia de Assuntos Internos (DAI), vinculada à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD), deflagrou nesta quarta-feira (27) a operação Mercancia, com o objetivo de combater a corrupção dentro do sistema penitenciário, em cumprimento à decisão judicial. A Operação teve o apoio da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc).





A Operação Mercancia visa combater a entrada de celulares, drogas e outros ilícitos dentro do sistema prisional. Foram expedidos 9 (nove) mandados de busca e apreensão na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4) e no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II).





As investigações resultam de uma parceria entre a Controladoria Geral de Disciplina, Secretaria de Administração Penitenciária e Ministério Público do Estado do Ceará. Ao ser concluída, a investigação será encaminhada para apuração também na esfera administrativa.





(MPCE)