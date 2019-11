Chefe de facção foragido do Ceará retorna a Fortaleza após ser capturado em Rondônia

Sob a escolta de policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) chegou, na madrugada de ontem, em Fortaleza, o traficante de drogas e chefe de facção criminosa Edly Dutra Barbosa, 36 anos, o “Dudeca”, que no ano passado fugiu do Ceará e foi recapturado no estado de Rondônia. O bandido se preparava para fugir para a Bolívia após passar pelo estado do Pará.





De acordo com informações da Polícia Civil do Ceará, “Dudeca” fugiu em dezembro do ano passado do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira Dois (IPPOO2), no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De fortaleza, seguiu para o interior do Pará e, nos últimos meses, estava escondido na cidade de Buritis, em Rondônia, onde foi preso no último fim de semana numa operação co partilhada entre as polícias civis do Ceará e de Rondônia.





De acordo com as autoridades locais da Segurança Pública, “Dudeca” comandava parte de uma facção criminosa em Fortaleza, responsável por diversos crimes como assassinatos de rivais, tráfico de drogas, formação de quadrilha, participação em organização criminosa e ataques contra o transporte coletivo e unidades policiais.





Em Fortaleza, o bandido deverá ser ouvido pelas autoridades policiais e, logo depois, reconduzido a uma das unidades do Complexo Penitenciário do Estado, no Município de Itaitinga.





(Fernando Ribeiro)