Governador Camilo Santana e prefeito Ivo Gomes inauguram Parque Pajeú e Areninha neste sábado (09/11)

O governador do Ceará, Camilo Santana, e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, inauguram, neste sábado (09/11), às 18 horas, o Parque Pajeú. Construído com recursos do Tesouro Estadual e Municipal, o equipamento de 51 mil m² recebeu investimento superior a R$ 5 milhões.





O espaço possui piso intertravado, ciclovia, estacionamento com 56 vagas, caramanchões, iluminação em LED, pavimentação das vias do entorno do Parque, abertura de uma via entre as ruas do Império, Rua Maria Alice Barreto, Francisco das Chagas Faustino e a Rua Diogo Gomes, academia ao ar livre, ponte para pedestres, jardins filtrantes e paraciclos.





Na ocasião, também será inaugurada a Areninha Manoel Pereira de Farias (Manoel Manchão) e a Praça Francisca Lindalva de Lima Constâncio.





A Areninha Manoel Manchão terá dimensões de 90m x 54m, equipada com três vestiários, arquibancada, depósito, bebedouro, banco de reserva e grama sintética. Já a Praça Francisca Lindalva de Lima Constâncio recebeu piso intertravado, acessibilidade, piso podotátil, urbanização e paisagismo, totalizando uma área de 2.566,13 m². O equipamento foi construído com recursos do Tesouro Municipal.





O Pajeú junto com a Lagoa da Fazenda e Parque da Cidade formam a maior área de preservação ambiental de Sobral.