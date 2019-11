Santa Casa de Misericórdia de Sobral realiza nesta sexta-feira (08/11) avaliações pré-cirúrgicas para pessoas com Fissura Labiopalatina

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) em parceria com as instituições filantrópicas Smile Train e Associação Beija Flor, realiza nesta sexta-feira (08/11) um atendimento voltado a pessoas que possuem Fissura Labiopalatina – abertura na região do lábio e/ou palato (céu da boca). Os interessados devem se dirigir à Pediatria do Hospital às 9 horas e levar a documentação básica.





A SCMS realiza esse tipo de cirurgia durante todo o ano, e contribui para o desenvolvimento social e funcional de crianças, jovens e adultos. De acordo com o cirurgião plástico da SCMS, Dr. Agostinho Moura, é preciso se atentar à idade que o procedimento pode ser realizado: “As cirurgias plásticas no lábio são realizadas em crianças a partir de seis meses. Já as cirurgias no palato são realizadas em crianças a partir de dois anos, pois os tecidos estão mais desenvolvidos, e quanto mais precoce for, mais garantia de funcionalidade, como por exemplo na fala da criança”, ressalta.





(Sta. Casa Sobral)