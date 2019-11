Defesa de Lula pedirá "soltura imediata" do condenado

Advogados pedirão soltura imediata de Lula, que dependerá de aval de juíza de Curitiba.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acabar com a prisão de réus condenados em segunda instância pode colocar milhares de criminosos nas ruas.





A defesa do ex-presidente Lula da Silva, por exemplo, poderá entrar imediatamente com um pedido de soltura do membro do Partido dos Trabalhadores (PT).





Segundo o jornal O Globo, os advogados do ex-presidente informaram que pedirão nesta sexta-feira (8) à Vara de Execução Penal de Curitiba a “soltura imediata” do petista.





Antes de emitir o pedido, o advogado Cristiano Zanin Martins visitará o ex-presidente na sede da Polícia Federal (PF), onde ele está encarcerado.





Na proclamação do resultado do julgamento, os ministros do STF decidiram que a libertação de réus presos por condenação em segunda instância não será automática. Os juízes de execução vão analisar caso a caso.