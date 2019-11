Ciro culpa Lula por "tragédia" no Brasil e diz que ex-presidente é um "enganador profissional"

Ao site Congresso em Foco, Ciro Gomes (PDT) disse que não tem “nenhum apreço político” pelo ex-presidente Lula (PT) e afirmou ainda que o petista, hoje preso por corrupção, é o grande responsável pela “tragédia econômica, social e política que o Brasil está vivendo”:





“Eu não me recuso a conversar com ninguém, mas não tenho nenhum apreço político pelo Lula, nenhum. Acho que ele é o grande responsável por essa tragédia econômica, social e política que o Brasil está vivendo, não tem grandeza, só pensa em si e virou um enganador profissional. Eu vi a última entrevista dele e fiquei chocado, disse que acertou com Eduardo Campos para sucedê-lo, mentira, mentira, ele vetou a candidatura de Eduardo Campos a governador [em 2006] e o Eduardo Campos chegou na minha sala chorando, trabalhávamos no mesmo prédio [Campos era ministro da Ciência e Tecnologia, e Ciro, da Integração Nacional]. Liguei para o Lula e fui diretamente lá exigir a retirada do veto. O Eduardo Campos foi candidato e eles fizeram o diabo para derrotar Eduardo Campos.”





Ele também comentou ao site as declarações de Lula, que disse que gostaria de ser “a Fernanda Montenegro do Ciro”, em referência à personagem Dora, interpretada pela atriz no filme “Central do Brasil”. Lula comparou Ciro ao personagem do menino Josué (Vinícius de Oliveira):





“Ele não está nada bem porque não entendeu nada do filme ou ato falho, que mais Freud explica do que eu. O personagem da Fernanda Montenegro é uma velha picareta, desonesta, que rouba, recebe dinheiro do povo para escrever cartas , do povo analfabeto mais simples e joga as cartas fora e fica com o dinheiro do povo. Ela estava negociando o corpo do menino, que ia ser assassinado, para vender os órgãos do menino. Esse é o personagem que o Lula assumiu para si, e eu seria o menino. Ele não está nada bem.”





(R.Curitiba)