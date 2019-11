COLISÃO ENTRE MOTO E CAMINHÃO DEIXA HOMEM MORTO NA ZONA RURAL DE CROATÁ/CE

Uma colisão entre uma moto e um caminhão resultou na morte de um homem de 27 anos no município de Croatá. O sinistro aconteceu na tarde da terça (12), na localidade conhecida como “Lagoa da Cruz”, na zona rural do município. A vítima foi identificada como LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO, que conduzia uma moto Honda, modelo Bros. De acordo com informações da PM, ele teria perdido o controle da moto durante uma curva, vindo a colidir com um caminhão. O motorista do veículo permaneceu no local até a chegada dos Policiais que realizam a condução do mesmo até a Delegacia de São Benedito para as providencias legais.





O local do acidente foi isolado até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.

(Ibiapaba 24 horas)