Se Congresso mudar regra da 2ª instância afrontaria o STF, diz Ministro Marco Aurélio

O Ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello afirmou hoje que uma eventual aprovação pelo Congresso de mudança na regra das prisões de condenados seria uma afronta ao STF, informa o Jornal O Globo.





“Primeiro, seria uma tentativa de ultrapassar a decisão do Supremo, que foi tomada em processos objetivos. E, em segundo lugar, teríamos que examinar se essa nova redação é harmônica ou não com a cláusula constitucional do inciso 57 do artigo 5º, que advém do poder constituinte originário”, declarou MAM.





Na mesma entrevista, o ministro minimizou a declaração de Dias Toffoli, que no julgamento da semana passada declarou que o Congresso poderia mudar a regra da prisão em segunda instância, desde que respeitasse as cláusulas pétreas da Constituição.





“O presidente [do STF] estava numa situação tensa, para desempatar.”





Com informações do O Antagonist e O Globo