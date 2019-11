MP DE SÃO BENEDITO DESARTICULA ESQUEMA DE CORRUPÇÃO PRATICADO POR SERVIDORA PÚBLICA

Uma servidora publica da cidade de São Benedito foi detida suspeita de receber propina para não realizar a exclusão do Cadastro do Bolsa Família de uma senhora de 41 anos. A prisão se deu na manhã desta terça (12), após uma denuncia anônima feita na Promotoria de Justiça do município.





Segundo a denúncia, a mulher estava seguindo naquele momento ao prédio do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), a fim de entregar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) à servidora.





Um dos funcionários da Promotoria de Justiça direcionou-se ao local apontado, a fim de averiguar a veracidade das informações, circunstância em que avistou a mulher conversando com a servidora de forma bastante suspeita e visualizou o momento em que a primeira entregava algo à segunda.





A polícia militar foi acionada e ao chegar no local a senhora de 41 anos revelou ter entregado o dinheiro à servidora a fim de que ela não procedesse a exclusão de seu cadastro do programa "Bolsa Família", haja vista o seu marido possuir renda salarial que a impediria de obter o benefício.





Diante da constatação da prática de crime, a servidora pública foi conduzida a Delegacia e autuada em flagrante por crime de corrupção.





Fonte: Ministério Público de São Benedito