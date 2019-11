Concurso Polícia Civil CE: Secretário de Segurança confirma edital para 2020!

Com concurso já autorizado a PC do Ceará irá ofertar 1.500 vagas no próximo certame!

Atenção, concurseiros! Mais uma notícia para quem está no aguardo do concurso da Polícia Civil do Ceará. O edital sairá somente no próximo ano. A informação foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, ao Gran Cursos Online (concurso Polícia Civil CE). Ainda, de acordo com o Secretário, a próxima etapa do certame é a formação da comissão organizadora do concurso.





A previsão é que sejam ofertadas 1.500 vagas para os cargos de Delegado, Escrivão e Inspetor da Polícia.





Confira a informação do Secretário sobre o edital para 2020.

A autorização do concurso foi publicada em fevereiro deste ano, quando o Governador do estado Camilo Santana, autorizou a Seplag a tomar todas as providências para a realização do certame.





A previsão da Polícia Civil do CE é de aumentar em 50% o efetivo da corporação.





De acordo com o Portal da Transparência do Estado do Cear, a PC CE possui 4.080 servidores ativos, no entanto, existe um déficit de servidores na corporação. Hoje possuem 535 delegados no estado, 2.341 inspetores e 1.028 escrivães.





O último certame da PC CE aconteceu em 2014/2015, onde foram ofertadas 763 vagas, sendo 168 para delegado, 336 para escrivão e 259 para inspetor. Todos os aprovados já foram convocados.





Os candidatos tiveram que passar por diversas etapas de seleção, que foram elas: prova objetiva e discursiva, teste de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos e toxicológicos, avaliação de títulos, investigação social e curso de formação.





Fonte: blog grancursosonline