Concurso Polícia Civil do Ceará: Edital confirmado para novembro/2019

Vem ai mais um edital para a carreira policial. Nesta quinta-feira (31), a Associação de Delegados de Polícia Civil do Ceará confirmou que o edital para Polícia Civil do Estado do Ceará deve ser publicado em novembro (concurso Polícia Civil CE). Tudo indica que o novo concurso ofertará vagas para Delegado, Escrivão e Inspetor.





Segundo o Secretário de Segurança Pública do Estado, André Costa, há previsão de 1.500 vagas para a Polícia Civil do CE. A expectativa é aumentar em até 50% o efetivo da corporação.





Em fevereiro de 2019, o governador Camilo Santana, confirmou em suas redes sociais que iria realizar um novo certame para as carreiras da PC CE.





O último certame da corporação aconteceu em 2014 e todos os aprovados já foram nomeados. De acordo com o Portal da Transparência, existem hoje, 1.077 servidores da PC CE aposentados, com isso, reforça a necessidade da publicação de um novo concurso para o órgão.





Atualmente a Polícia Civil do Estado do Ceará conta com 4.080 servidores ativos, cerca de 535 delegados de polícia no Estado, 2.341 inspetor da Polícia Civil e 1.028 escrivães.





Confira as remunerações para os cargos que serão ofertados no novo edital da Polícia Civil CE





- Escrivão – inicial de R$ 3.732,86

- Delegado – inicial de R$16.319,60

- Inspetor – inicial de R$ 3.732,86





Fonte: Gran Cursos Online