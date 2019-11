CONVITE: ESPETÁCULO ROMÃ! ROMÃ! UMA HISTÓRIA DE NATAL

O Instituto Teias da Juventude tem a honra de convidar a todos para se fazerem presentes no Teatro São João para assistirem ao espetáculo “Romã! Romã! Quem me contar a história do Natal!”, que acontecerá no dia 01 de dezembro às 18:00 h. A entrada é um quilo de alimento não perecível e toda a arrecadação será destinada a Campanha Natal Solidário promovida pelo Instituto Teias da Juventude. Vem se divertir e ajudar o próximo. Faça o Natal de alguém mais feliz!!!!

