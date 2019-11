Taxa de desemprego recua e chega a 11,6% em outubro

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo o portal G1.





É queda na série do indicador desde o trimestre encerrado em junho. No período entre maio e julho, a taxa estava em 11,8%. Já no trimestre encerrado em outubro do ano passado, a taxa foi de 11,7%. Veja gráfico abaixo:





A população que trabalha no país somou 94,1 milhões, o que representa um avanço de 0,5% (mais 470 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 1,6% (mais 1,4 milhão de pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2018.





O número de desempregados recuou em 202 mil na comparação com o trimestre anterior.





O crescimento de empregos autônomos vem influenciando na queda do desemprego no país, mas o Brasil também gerou 70.852 empregos com carteira assinada em outubro, de acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na semana passada pelo Ministério da Economia. Nos dez primeiros meses deste ano, foram criados 841.589 empregos com carteira assinada.