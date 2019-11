CORRUPÇÃO: PF encontra bilhete para governador petista na casa de desembargadora presa

Segundo o site O Antagonista, Na busca e apreensão realizada na casa de Maria do Socorro Barreto Santiago, desembargadora presa hoje na Operação Faroeste, a Polícia Federal encontrou um bilhete para o governador da Bahia, Rui Costa (PT).





Segundo a PGR, na anotação, ela pedia um favor para uma empresa de táxi aéreo suspeita de ligação com a Embaixada da Guiné Bissau e Adailton Maturino, apontado como articulador do esquema de grilagem de terras no oeste baiano que comprava decisões judiciais no TJ-BA.





Foi encontrada outra anotação sobre um processo em andamento na Justiça Federal em Brasília de interesse da mesma empresa, com os dizeres “Julgar favorável”.