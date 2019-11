Prêmio Destaque Universitário entrega troféus aos estudantes vencedores

Na noite da última quinta-feira (28), o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a cerimônia para entrega dos troféus do II Prêmio Destaque Universitário UNINTA. Os estudantes classificados em 1º lugar receberam o troféu e R$ 2.000,00 cada, já os seus orientadores receberam R$ 1.000,00. Os acadêmicos em 2º e 3º lugares receberam menção honrosa, além do troféu por participação.





Os trabalhos foram divididos em 3 categorias: Produção Científica, Projeto de Inovação e Produção Cultural. A premiação contemplou discentes da graduação presencial e também da educação a distância, além da pós-graduação stricto sensu.





A atração cultural da noite foi o Balé EDISCA – Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente, que apresentou o espetáculo “Duas Estações”, inspirado no realismo fantástico, que tem como tema a cultura e o povo cearense.





O Magnífico Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior ressaltou em seu discurso o crescente desenvolvimento dos trabalhos científicos inscritos no evento. “O prêmio, criado por nós no ano passado, tem como objetivo fazer com que os acadêmicos se envolvam mais com seus estudos e que os professores se envolvam também com seus estudantes e seus objetivos. E isso nós alcançamos. No ano passado foram 272 inscrições, neste ano nós tivemos 595 inscrições. Nós crescemos quase 120% e isso é extraordinário.”





O estudante Vinícius Moraes dos Santos recebeu o 1º lugar na categoria Produção Científica do curso de Gastronomia. Seu trabalho teve como tema a “Capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para vendedores ambulantes: uma questão de Segurança Alimentar e uma perspectiva na qualidade dos alimentos”.





“Tirar o 1° lugar nesse prêmio foi de suma importância na minha carreira acadêmica. Nele consegui um destaque para um projeto que há tempos desejava realizar. Ao cursar as disciplinas ‘segurança alimentar e nutricional’ e ‘métodos e técnicas de conservação dos alimentos’, pude compartilhar com minha professora e orientadora, Me. Emanuela Mesquita Porfírio, a intenção de aumentar a segurança alimentar dos discentes, docentes e sociedade civil que fazem suas refeições nas proximidades do UNINTA”, comenta Vinícius.





O evento contou com a presença dos Pró-Reitores, Diretores, coordenadores de curso e também do Deputado Federal Moses Rodrigues.