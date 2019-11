Crime brutal: corpo sem cabeça e sem membros é localizado nas águas do Rio Cocó. Mulher foi trucidada por uma facção

Mais um crime misterioso e cruel, atribuído à “guerra” de facções , começa a ser investigado em Fortaleza pelo Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP). O corpo de uma mulher foi localizado, no fim da tarde desta segunda-feira, boiando nas águas do Rio Cocó. O cadáver estava sem a cabeça, mãos e braços.





O corpo foi visto por volta das 17h30 na parte do rio que passa por baixo da ponte na Avenida Sebastião de Abreu, próximo ao Shopping Iguatemi. Populares perceberam quando o cadáver boiava próximo à pilastra da ponte e acionaram a Polícia.





Rapidamente, patrulhas do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA), que fazem a segurança no Parque Ecológico do Cocó, atenderam à ocorrência e acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Policiais do DHPP e de delegacias da área também foram ao local em busca de informações que pudessem nortear a investigação, a partir da identificação da vítima, porém, isso não foi possível. Além disso, o corpo mutilado pode ter sido lançado nas águas do Rio Cocó em outro bairro distante dali e foi levado pela correnteza.





Facções





A mulher morta estava vestida com um short escuro e uma blusa modelo top, branca com estampas. Os criminosos decapitaram a vítima e jogaram a cabeça noutro local, assim como braços e pernas.





No começo da noite, uma equipe de mergulhadores do Núcleo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (NBS/CBM-CE) retirou os restos mortais da calha do rio e entregaram à equipe do rabecão da Pefoce. O crime continua envolto em mistério, mas, para a Polícia, pelas características, se trata de mais uma execução sumária praticada por membros de facções.





Fonte: Fernando Ribeiro