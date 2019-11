Hospital cearense abre inscrição para seleção em 14 cargos; confira o edital

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, do Governo do Ceará, está com inscrições abertas para processo seletivo em 14 cargos. São ofertadas vagas para áreas de nível médio/técnico e superior. As oportunidades destinam-se à formação do cadastro de reserva para vagas que surgirem no quadro de colaboradores do hospital.





A seleção contempla os seguintes cargos: técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro estomoterapeuta, fonoaudiólogo, médico anestesiologista, médico clínico (diarista), médico clínico (plantonista), médico endoscopia digestiva, médico ginecologista obstetra, médico infectologista, neurologista, pediatra, médico intensivista (adulto) e médico intensivista (neonatal).





As inscrições estão abertas até 2 de dezembro e os interessados devem fazer sua inscrição através de formulário disponível na internet.





O HRSC é o terceiro hospital de alta complexidade construído pelo Governo do Estado no interior cearense, e atende mais de 631 mil habitantes dos 20 municípios da macrorregião de Saúde do Sertão Central. No último dia 1º de novembro, o governador Camilo Santana inaugurou o Centro de Obstetrícia do HRSC, que contempla 34 leitos, além da ampliação da UTI adulto, que passou de 20 para 30 leitos.





O hospital conta com o pleno funcionamento dos seguintes serviços: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Unidade de Cuidados Especiais (UCE), Centro de Traumatologia e Ortopedia (CTO), Unidade de Terapia Intensiva (UTI adulto), Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Neonatal, Unidade de AVC agudo, Unidade de AVC subagudo, Centro de Obstetrícia, além de um Centro Cirúrgico Geral, Ambulatório e Serviço de Imagem, totalizando 211 leitos em operação.









Fonte: Portal Miséria