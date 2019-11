DENÚNCIA DO INTERNAUTA: SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI!

Internauta denuncia a precariedade da saúde pública no Distrito de Rafael Arruda e nas localidade de Ouro Branco, Recreio e Pedrinhas.

Veja a denúncia na íntegra:

"Moro em Rafael Arruda, e venho aqui prestar minha indignação com a saúde pública de Sobral, aqui em Rafael Arruda só tem uma ambulância para atender várias localidades, vou dÁ o nome apenas de quatro: Rafael Arruda, Recreio, Ouro Branco e Pedrinhas. Lá no Recreio tinha uma ambulância mais faz uns 3 anos que tiraram e nunca mais voltou. Peço explicações dos gestores do posto de saúde daqui de Rafael Arruda e também do prefeito, do vereador Itamar Ribeiro que toda eleição ganha aqui como nas outras localidades atendida e também da vereadora Fransquinha que não tá nem aí pra gente aqui ela foi bem votada aqui e também lá no Recreio!"